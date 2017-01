Assassin's Creed protagonista nell'ultimo Humble Bundle

Humble Store, il servizio che devolve parte degli incassi in beneficenza, pratica adesso un Humble Bundle dedicato ad Assassin's Creed. Con solamente un dollaro si possono acquistare i codici per sbloccare su uPlay le versioni PC dei tre Assassin's Creed Chronicles, insieme al primo storico capitolo della serie risalente al 2007.

Superando l'offerta media, che nel momento in cui scriviamo corrisponde a 7.33$, invece, si ottengono Assassin’s Creed Liberation HD, Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed III e Tyranny of King Washington, il DLC del terzo episodio della saga, oltre ai titoli inclusi nella precedente offerta. Con almeno 15 dollari, infine, ecco che arrivano anche Assassin’s Creed Brotherhood e il recente Assassin’s Creed Unity. Altri dettagli si trovano su Humble Store.

Come sempre, Humble Bundle permette ai giocatori di fare delle offerte libere per le collezioni di giochi proposte, decidendo oltretutto quale percentuale della somma debba andare in beneficenza, a Humble o al produttore dei giochi.