ARM conferma che il chipset di Nintendo Switch sarà molto simile a Tegra X1

ARM ha adesso rimosso il post su Facebook che ha comportato la diffusione sulla rete di nuove indiscrezioni sul chipset usato da Nintendo nel nuovo Nintendo Switch, dicendo che "non si tratta di una comunicazione ufficiale".

Nel post in questione, come potete vedere voi stessi, si parla di 4 core Cortex-A57 per quanto riguarda la componente CPU, che quindi riproporrebbe la stessa configurazione presente in Tegra X1, il SoC utilizzato da NVIDIA nella sua Shield Android TV e basato su architettura di precedente generazione Maxwell. L'alternativa sarebbe utilizzare Parker, ovvero la declinazione di Tegra con architettura Pascal. La parte CPU di Parker, però, è differente, essendo dotata di due core Denver2 insieme ai 4 ARM.

In passato precedenti ricostruzioni indicavano Nintendo obbligata a usare tecnologia di precedente generazione pur di rispettare le tempistiche. Aspettare la disponibilità di Parker, infatti, per Nintendo avrebbe voluto dire posticipare il lancio e rinunciare alla finestra di mercato di questa prima parte del 2017. Ricordiamo, infatti, che il debutto di Nintendo Switch rimane previsto per il 3 marzo.

[HWUVIDEO="2254"]Nintendo Switch hands-on[/HWUVIDEO]