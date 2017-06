ARK: Survival Evolved uscirà dall'Accesso Anticipato l'8 agosto

Studio Wildcard ha annunciato che ARK: Survival Evolved, titolo survival attualmente in Accesso Anticipato, uscirà in versione definitiva l’8 agosto 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Effettuando la prenotazione presso alcuni rivenditori selezionati è possibile acquistare una Collector’s Edition.

Di seguito i dettagli di tutte le edizioni previste:

ARK: Survival Evolved Dettagli Edizione Fisica: In tutta Europa ci sono tre edizioni disponibili di ARK: Survival Evolved, di ognuna di queste puoi effettuare il pre order per PlayStation 4 e Xbox One.

ARK: Survival Evolved (PS4, XB1- €69.99, PC- €59.99) Questo gioco di base include tutto quello di cui un avventuriero giurassico ha bisogno per cominciare nel mondo di ARK. E’ il cuore dell’esperienza e include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino ad ora, offrendo centinaia di ore di gameplay ai giocatori.

ARK: Survival Evolved - Explorer's Edition (PS4, XB1- €109.99, PC- €99.99) L’ Explorer's Edition include il gioco base e aggiunge ancora di piu’ – offrendo il Season Pass che garantira’ l’accesso ai futuri pack di espansioni, partendo con lo Scorched Earth (disponibile) e tutti i futuri aggiornamenti di quest’anno fino al 2018.

ARK: Survival Evolved - Limited Collector's Edition Solo presso alcuni retailer selezionati, i fan di ARK potranno prenotare la “ARK: Survival Evolved Limited Collector’s Edition” per PS4 e XB1 al prezzo di €179.99. Il sogno definitivo dei fan di ARK e’ una confezione da collezione in finto legno che contiene il gioco di base + Season Pass, insieme a:

Un’agenda di pelle artigianale con i dossier di ogni creatura nel gioco

La collana ufficiale di ARK

Una mappa in tessuto dell’isola di ARK

Un poster del team di sviluppo di Studio Wildcard

La Colonna Sonora di ARK: Survival Evolved

"Negli ultimi due anni, milioni di giocatori di ARK hanno costruito delle basi gigantesche, hanno catturato e addestrato eserciti di dinosauri, hanno forgiato armi e armature artigianali e mangiato miliardi di chili di creature giurassiche. Con il loro aiuto, stiamo per completare il cuore dei contenuti fondamentali di ARK: Survival Evolved per poter finalmente offrire il gioco completo al mondo! Questo è solo l'inizio della prossima fase del nostro viaggio ", ha dichiarato Jeremy Stieglitz, Co-Founder e Co-Creative Director presso Studio Wildcard.

"Per i giocatori piu’ fedeli, entusiasti ad ogni aggiornamento durante l' Early Access, ARK diventerà ancora più divertente con nuovi, sorprendenti contenuti al lancio ed in futuro, continueremo infatti ad avere una quantità straordinaria di gameplay, di creature e di elementi di storia aggiuntivi".

ARK: Survival Evolved è attualmente il gioco più venduto di sempre attraverso il programma Early Access di Steam, con oltre 9 milioni di giocatori raggiunti a livello mondiale. Realizzato con Unreal Engine 4, ARK: Survival Evolved e’ un titolo survival che offre un mix elettrizzante di collaborazione e competizione in multiplayer. Dopo un naufragio i giocatori si svegliano affamati sulla spiaggia di un'isola misteriosa, in mezzo ad un gruppo di altri umani confusi, e devono iniziare a cacciare, raccogliere risorse e costruire rifugi, potendo inoltre decidere di abbattere o allenare e cavalcare numerose creature preistoriche.