Apocalypse Now diventerà un videogioco grazie a Kickstarter

Erebus LLC richiede agli appassionati 900 mila dollari per poter produrre un videogioco sul celebre film Apocalypse Now ambientato nella guerra in Vietnam. Il progetto ha ricevuto l'approvazione del regista Francis Ford Coppola e dello studio di produzione Zoetrope. Nella pagina su Kickstarter si trova anche un commento audio dello stesso Coppola, che ribadisce come il gioco, seguendo l'originale filosofia del film, non sarà indirizzato a un pubblico mainstream.

Apocalypse Now - the Game sarà un gioco di ruolo che permetterà di rivivere in chiave videoludica il viaggio del Capitano Benjamin Willard (Martin Sheen), a cui viene ordinato di attraversare il Vietnam in guerra per uccidere il Colonello Walter E. Kurtz, ai tempi magistralmente interpretato da Marlon Brando e sul quale l'esercito ha perso il controllo. Kurtz è ciò che Willard diventerà, mentre il cammino di quest'ultimo gli permette di sperimentare gli orrori della guerra e capire direttamente perché Kurtz è ora così.

Alla realizzazione dell'rpg, che originariamente venne rivelato sette anni fa, collaboreranno anche alcuni veterani dello sviluppo di rpg, come Josh Sawyer e Montgomery Markland di Obsidian Entertainment.

Il Capitano Willard avrà a disposizione pochissime risorse per portare a termine il suo viaggio. Attraverso una serie di decisioni, il giocatore plasma la sua visione del Capitano entro il margine di interpretazione consentito dal film originale. La missione inizia a Saigon, dove Willard è rintanato in uno squallido albergo e dove la componente uditiva e la distorsione delle immagini evocano le esperienze passate del Capitano.

A differenza dei giochi di ruolo tradizionali, Apocalypse Now - the Game metterà enfasi sulle azioni e sulle posture, piuttosto che sulle opzioni di dialogo. Il sistema di combattimento si ispirerà ai survival horror per enfatizzare la componente stealth. "Non si tratta di un Call of Duty ambientato in Vietnam", si legge su Kickstarter.