Anticipata la data di lancio di Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco ha comunicato che anticiperà di pochi giorni il lancio nei negozi di Dragon Ball FighterZ. Inizialmente previsto per febbraio, il nuovo picchiaduro sviluppato da Arc System Works uscirà il 25 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One e il 26 gennaio in versione digitale su PC.

Nel gioco sarà possibile affrontare una modalità Storia, suddivisa in tre parti e sperimentabile da tre prospettive diverse: l’Arco dei Super Guerrieri, giocabile dal punto di vista dei Saiyan, l’Arco del Super Cattivo, dall'ottica dei nemici, e infine l’Arco degli Androidi. Mediante il Sistema LINK si riuscirà perciò a vestire i panni di vari lottatori, condividendone i pensieri e interagendo con la loro personalità.

Partecipando a diverse combinazioni di combattimenti si avrà modo di incrementare il livello dei propri personaggi. La mappa della storia diventerà un punto di riferimento per le mosse strategiche, dal momento che i giocatori potranno scegliere tra diverse opzioni per la loro prossima destinazione e queste ultime influiranno sulle abilità dei combattimenti successivi.

Bandai Namco ha svelato inoltre nuovi dettagli riguardanti la modalità online. I match multiplayer usufruiranno di un sistema di matchmaking integrato. Nella modalità Circle Match si potrà accedere a una stanza fino ad un massimo di otto giocatori per sfidarsi a vicenda in un massimo di quattro combattimenti in simultanea. La modalità World Match invece consentirà ai giocatori di scegliere tra una partita amichevole o classificata.

Sono inoltre state svelate due nuove versioni digitali di Dragon Ball FighterZ che andranno ad aggiungersi all’edizione standard. La prima è la FighterZ Edition, contenente il gioco completo e il FighterZ Pass che aggiunge otto nuovi personaggi al roster. La seconda è la Ultimate Edition, nella quale sarà incluso il gioco completo, il FighterZ Pass e contenuti come il Pacchetto voce narrante e il Pacchetto musica anime.