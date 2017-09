Annunciato Warhammer: Vermintide 2 con un teaser e i requisiti di sistema

Fatshark ha annunciato con un teaser trailer Warhammer: Vermintide 2, sequel dello shooter uscito due anni fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Esattamente come il predecessore, questo nuovo episodio offrirà un’esperienza co-op in prima persona fortemente incentrata sui combattimenti. Il gioco è in sviluppo sia per PC che per console.

“Il 23 ottobre 2015 abbiamo introdotto il mondo di Warhammer: Vermintide, e da allora il titolo ha venduto oltre 1.5 milioni di unità”, ha commentato Martin Wahlund, CEO di Farshark. “Adesso è arrivato il momento di proporre un sequel – Warhammer: Vermintide 2”.

Come indicato nel video, il 17 ottobre si terrà un evento di presentazione del gioco in live streaming. In attesa di saperne di più, sono stati rilasciati i requisiti di sistema preliminari:

Configurazione minima:

Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit, Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz o AMD Phenom II X4 940

Memoria: 6 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5770 con 1GB VRAM

DirectX: Versione 11

Storage: 30 GB di spazio libero

Configurazione raccomandata: