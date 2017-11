Annunciato un weekend gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà fruibile gratuitamente dal 16 al 19 novembre. Gli utenti interessati potranno unirsi agli oltre 20 milioni di giocatori della community di Rainbow Six Siege su PC, PlayStation 4 e Xbox One tramite Uplay e Steam.

Contestualmente il gioco sarà scontato fino al 50% dal 16 al 27 novembre. Chi effettuerà la prova durante il prossimo fine settimana potrà conservare i proprio progressi e continuare senza interruzioni. I nuovi contenuti dell’Anno 2, Stagione 4, Operazione White Noise, saranno disponibili su un Technical Test Server (PC) dal 20 novembre.

L’Operazione White Noise include una nuova mappa ambientata in una torre d’osservazione che svetta sulla skyline di Seoul, in Corea del Sud. Inoltre, tre nuovi operatori si uniranno al Team Rainbow, tra cui due membri del 707° Special Mission Battalion della Corea del Sud e un nuovo operatore polacco dell’Unità GROM.

Maggiori dettagli sull’Operazione White Noise saranno svelati durante la finale della Pro League, fissata per il 19 novembre. Per scoprire in anteprima il gameplay dell’Operazione White Noise, basterà seguire la diretta in streaming a questo indirizzo a partire dalle 18:00.