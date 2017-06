Annunciato Dragon Ball Fighter Z all'E3 2017

All’E3 2017 c'è stato spazio anche per Dragon Ball Fighter Z, nuovo picchiaduro a incontri di Bandai Namco in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Affidato a un team esperto come ArcSystemWorks, il gioco mescola le classiche dinamiche dei titoli di lotta 2D con l’universo di Dragon Ball, uno dei più celebri anime al mondo. I giocatori avranno l’opportunità di impersonare il proprio personaggio prediletto della saga, affrontando frenetici quanto avvincenti scontri 3 vs 3.

Bandai Namco ha confermato anche l'inizio di una fase beta a porte chiuse, che si svolgerà su PlayStation 4 e Xbox One prima della fine dell’estate.

Di seguito il trailer d’annuncio.