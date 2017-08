Annunciato Age of Empires IV

Una delle serie più iconiche della storia degli RTS farà il suo ritorno con un capitolo della serie principale. Age of Empires IV non è da confondersi con Age of Empires: Definitive Edition annunciato da Microsoft all'E3. Sarà sviluppato da Relic Entertainment, la software house che si occupa di Company of Heroes e Warhammer 40.000 Dawn of War, anche se non si conoscono ancora precisamente i dettagli della collaborazione commerciale tra Microsoft, Relic e SEGA, ovvero il produttore per il quale Relic lavora.

C'è solo un teaser trailer di Age of Empires IV, senza dettagli circostanziati. Ma il filmato sembra suggerire che i giocatori avranno modo di giocare con varie civiltà come i nativi americani, gli antichi romani, i giapponesi all'epoca dei samurai e i britannici del diciottesimo secolo.

L'obiettivo di Relic è quello di mettere insieme la tradizione della serie con un gameplay moderno e profondo, si legge in un blog post. Ricordiamo che Microsoft ha chiuso Ensemble Studios, ovvero la software house che ha inventato Age of Empires, nel 2009 dopo averla acquisita 8 anni prima.

Seguiranno altri dettagli su Age of Empires IV, che intanto sul canale YouTube di Windows viene presentato in questo modo. Quanto alla Age of Empires: Definitive Edition, invece, arriverà a ottobre, come è stato appena annunciato alla GamesCom, mentre ci saranno rifacimenti anche di Age of Empires II e III.