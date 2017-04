Annunciate le date dell'open beta di Warhammer 40.000 Dawn of War III

Relic Entertainment e SEGA Europe hanno comunicato le date dell’Open Beta di Warhammer 40.000 Dawn of War III, che si terrà dal 21 al 24 aprile. È già possibile registrarsi collegandosi al sito ufficiale.

“L’ Open Beta metterà i giocatori gli uni contro gli altri nel grande e caotico multiplayer di Dawn of War III. Questa modalità di gioco mostra i punti di forza e le debolezze di ogni fazione mentre i giocatori utilizzano potenti eroi e scatenano abilità devastanti per neutralizzare i loro nemici”, si legge nella descrizione ufficiale. “La demo garantisce l’accesso a tutte e tre le fazioni del gioco: – Space Marines, Eldar e Orki – e ad una selezione di fortissimi eroi d’elite per ognuna di esse, permettendo di sperimentare diverse strategie e vari stili di gioco”.

Accedendo alla beta sarà inoltre possibile provare le skin Masters of War. Nello specifico la skin Dark Queen per Lady Solaria (Imperial Knight), Ghost Seer per Farseer Taldeer (Wraithknight) e Big Kustom per Beauty (Morkanaut), tutte disponibili all’uso. Il Masters of War Skin Pack è incluso gratuitamente per chi effettuerà il pre-order presso alcuni retailer selezionati.

Dawn of War III immerge i giocatori nella brutalità crescente di una guerra galattica, dove condurranno unità di eroi d'elite ed eserciti colossali alla vittoria, o all'oblio. Potenti guerrieri e armate imponenti si daranno battaglia nell'iconico universo di Warhammer 40.000 di Games Workshop.

Vi ricordiamo che Warhammer 40.000 Dawn of War III sarà disponibile dal 27 aprile. Di seguito vi proponiamo due nuovi video pubblicati dagli sviluppatori, nei quali vengono illustrate alcune strategie adottabili durante le sessioni multiplayer.