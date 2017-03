Annunciata la data d'uscita di FlatOut 4: Total Insanity

Bigben Interactive ha annunciato la data d’uscita di FlatOut 4: Total Insanity, nuovo capitolo del noto franchise di corse arcade sviluppato dallo studio parigino Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6). Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 17 marzo su PlayStation 4 e Xbox One.

FlatOut 4: Total Insanity promette di raccogliere il meglio della serie, spingendo i giocatori al volante dei veicoli più folli. Saranno disponibili due nuove modalità: la prima, intitolata Keep the Flag, prevede di conservare la propria bandiera dalle incursioni di altri personaggi, mentre nella modalità Assalto si dovranno utilizzare armi letali per rallentare gli avversari oppure distruggerli. Tornerà inoltre la modalità Arena, dove sarà possibile prendere parte a partite Deathmatch, Capture the Flag e Survivor.

Infine nella modalità Stunt si potranno effettuare acrobazie classiche ed esclusive con l’obiettivo di far atterrare il pilota con la maggior precisione possibile. FlatOut 4: Total Insanity offrirà 27 vetture personalizzabili con il ritorno dei veicoli che hanno decretato il successo del franchise, ma anche di nuovi bolidi. Nel complesso sarà possibile scegliere tra 20 circuiti interamente distruttibili. La modalità online consentirà infine partite fino ad un massimo di 8 giocatori, con geo-localizzazione per sfidare gli amici in modalità Stunt.