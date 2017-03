Anche i controller Joy-Con per Nintendo Switch funzionano con il PC

Abbiamo già visto come sia possibile usare con il PC il nuovo Nintendo Switch Pro Controller sfruttando la connessione Bluetooth. Si scopre adesso che lo stesso vale anche con gli innovativi controller Joy-Con, anche se su PC non è possibile replicare tutte le funzionalità, come HD Rumble.

Anche i Joy-Con si connettono tramite Bluetooth, come mostra nel video lo youtuber DreWoof. Nei giochi single player è possibile usare un solo Joy-Con, mentre tutti e due si usano contemporaneamente per quei giochi che prevedono multiplayer locale per due giocatori. DreWoof lo specifica perché nell'esperienza originale su Nintendo Switch in single player si usano entrambi i Joy-Con impugnandone uno per mano.

D'altra parte se ha un qualche senso usare una periferica come Nintendo Switch Pro Controller su PC è molto più difficile trovare una ragione per usare i Joy-Con nei sistemi con Windows, se non quella appunto di testarne la compatibilità. Altri dettagli sull'hardware di Nintendo Switch sono disponibili qui.