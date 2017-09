Amazon Prime Video: da oggi disponibile anche in Italia su PlayStation 4 e PlayStation 3

Anche in Italia arriva Amazon Prime Video su piattaforma PlayStation 3 e 4. Una novità attesa da tutti gli utenti che negli ultimi mesi hanno iniziato a vedere film o serie TV direttamente nel portale del famoso colosso di vendite online e che ora potranno farlo nella propria TV di casa direttamente dalla console di gioco PS3 e PS4. Comodo e veloce l'utilizzo della piattaforma di Amazon visto che basterà scaricare l'applicativo dalla sezione TV e Video di PlayStation 4 o dalla sezione Servizi TV/Video di PlayStation 3 e accedere con il proprio account ad Amazon Prime Video.

Chiaramente tutto quello che avevamo trovato sul portale di Amazon Prime Video viene riproposto anche qui e parliamo chiaramente della carrellata delle serie TV o dei film presenti a catalogo che potranno essere visionati immediatamente con un semplice tap sulla loro copertina. Prima di oggi purtroppo il servizio di streaming su PS4 e PS3 era stato rilasciato solo per la Gran Bretagna e la Germania, Austria compresa, mentre da oggi anche nella nostra penisola sarà possibile godere dell'alternativa di Amazon ai vari Netflix e Infinity.

Un plus non indifferente per Amazon che seppure in sordina ha iniziato a conquistare il proprio pubblico di utenti aggiungendo giorno dopo giorno film e serie TV interessanti e di sicuro spessore. Siamo ancora lontani dai numeri del colosso Netflix sia per il catalogo che per quanto riguarda gli spettatori ma è chiaro che in Amazon si sta realizzando un lavoro a lungo termine che permette anche di avere un ritorno sugli abbonamenti di Prime del proprio portale. Proprio per questo ricordiamo che tutti coloro i quali vorranno visionare i contenuti di Amazon dovranno possedere un account Prime.