All'E3 è stato annunciato il remake di Shadow of the Colossus

Il remake del suggestivo videogioco di Fumito Ueda arriverà su PS4 nel corso del 2018. Lo ha annunciato Sony PlayStation nel corso della sua conferenza pre-E3. Che ha sicuramente fatto felici tutti i giocatori con qualche anno in più sulle spalle, che hanno amato Shadow of the Colossus su PS2 quando è uscito nel 2006.

È lecito attendersi miglioramenti a tutti gli aspetti tecnici come le illuminazioni, le animazioni, gli effetti particellari e il dettaglio poligonale. Sony ha parlato di remake e non di remaster, ma da quanto è trapelato fino a oggi non dovrebbero esserci importanti cambiamenti al gameplay.

In Shadow of the Colossus il personaggio protagonista, Wander, muovendosi grazie al suo nobile destriero Agro, deve percorrere ampie praterie per raggiungere i colossi, individuarne i punti deboli e sconfiggerli. Il suo obiettivo, infatti, è quello di salvare una ragazza, Mono. Il gioco venne sviluppato originariamente dal Team ICO e fungeva da predecessore allo stesso ICO.

Non sembra che il team che si sta occupando del progetto, Bluepoint, abbia ripreso la tecnologia di The Last Guardian, ovvero l'ultimo gioco di Ueda che in alcuni concetti di gioco assomiglia ai precedenti, piuttosto di aver ridefinito una nuova struttura proprio per Shadow of the Colossus.