Alien Covenant: ci sarà anche un'esperienza VR

L'esperienza VR di Alien Covenant viene definita come "un viaggio di terrore che introduce alle profondità dell'universo di Alien". Inoltre, "gli utenti scopriranno la vera natura del terrore mentre esplorano raccapriccianti ambienti alieni all'interno di una storia in cui ogni decisione può fare la differenza tra vivere e morire".

Lo si apprende da Variety: ci sarà un tie-in VR rispetto al prequel della famosa serie horror/fantascientifica il cui arrivo nelle sale cinematografiche è previsto per quest'anno. Si parla di un prodotto a pagamento indirizzato a tutte le principali piattaforme VR e sviluppato da The Fox Innovation Lab.

Non è chiaro invece che cosa si intenda come "esperienza", ovvero se si tratti di un videogioco con possibilità di interazione o meno. Si fa riferimento, infatti, a un regista e non a un game director come responsabile del progetto. Sembra ci sia spazio per l'esplorazione e che non manchino momenti di alta tensione che impauriranno l'utente.

Il produttore esecutivo sarà lo stesso Ridley Scott, mentre il regista David Karlak. L'esperienza VR di Alien Covenant è possibile grazie a un lavoro di co-operazione tra la RSA Films dello stesso Scott, Fox Innovation Lab e MPC VR. Si tratta del secondo grosso progetto da parte di Fox Innovation Lab dopo The Martian VR Experience, presentato al CES di Las Vegas dell'anno scorso e disponibile per HTC Vive, PlayStation VR e Oculus Rift.