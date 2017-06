Al via l'evento estivo di Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment ha lanciato l’evento estivo di Heroes of the Storm. Da oggi fino al 24 luglio i giocatori potranno mettere le mani su vari premi nel nuovo evento di gioco denominato “Fuori il Sole, Fuori i Muscoli”.

Vincendo una partita a Heroes of the Storm, in qualsiasi modalità, si otterrà una possibilità al giorno di partecipare a un’estrazione. Ogni settimana i vincitori verranno selezionati in modo casuale dai partecipanti idonei e riceveranno dei premi.

In palio ci saranno forzieri, giochi Blizzard, modelli leggendari, statuette di Illidan e PC da gioco completi di periferiche. Due fortunati partecipanti potranno inoltre vincere un viaggio pagato alla BlizzCon 2017.

Oltre alle estrazioni i giocatori di Heroes of the Storm potranno ottenere anche modelli come il Tychus Nuotatore e il Tracer Telo Saponato, nuove cavalcature, ritratti, emoji e spray. Da non dimenticare nemmeno la nuova rissa “Pull Party”, una battaglia 5 vs 5 con 10 Tritacarne in bikini.

Di seguito vi riportiamo i video dell’evento Fuori il Sole, Fuori i Muscoli e del concorso.