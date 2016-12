Al via i Saldi Invernali su Steam

I Saldi Invernali sono adesso in corso su Steam e l'iniziativa si protrarrà fino al 2 gennaio alle 19:00 CET. Periodicamente cambieranno i giochi in offerta e l'entità delle offerte stesse. Nel momento in cui scriviamo si segnala la presenza di Assetto Corsa a 17,99€ (-40%), The Division a 24,99 (-50%), Baldur's Gate II Enhanced Edition a 7,99€ (-60%), Payday 2 a 4,99€ (-75%), Grim Dawn a 13,74€ (-45%), Project Cars a 9,89€ (-67%), oltre che sconti su interi franchise come DooM, Civilization, Just Cause, Total War. Altre informazioni si trovano qui.

I Saldi Invernali sono sempre molto attesi dalla community dei giocatori che vogliono trovare l'occasione giusta per prendere dei titoli che magari si sono persi nel corso dell'anno. Sui vari social in questo periodo vengono solitamente condivisi diversi meme a tema, volti anche a suggerire ai giocatori le occasioni di sconto giuste.

Parallelamente all'iniziativa dei Saldi abbiamo anche i Premi di Steam: per ogni giorno di saldi, i giocatori hanno modo di votare all'interno di una categoria. Oggi è la volta di "Il cattivo che ha più bisogno di un abbraccio" e i giochi candidati sono Borderlands 2, Dead by Daylight, Far Cry 3, Far Cry 4 e Portal 2.

I Premi previsti da Steam sono "La prova del tempo", "Non sto piangendo, ho solo qualcosa nell'occhio", "Ancora 5 minuti", "WOW, che storia!", "Il cattivo che ha più bisogno di un abbraccio", "Miglior gioco all'interno di un gioco", "Pensavo che questo gioco fosse bello prima che vincesse un premio", "L'uso migliore di un animale da fattoria", "Non abbiamo pensato a tutto".