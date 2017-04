Age of Heroes VR è un nuovo rpg online che richiede il movimento di tutte le parti del corpo

Age of Heroes VR è un nuovo titolo previsto per HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR che supporterà il gioco cross-platform fra i tre visori. Age of Heroes VR permetterà ai giocatori di muoversi in tutta la stanza e richiederà il movimento di tutte le parti del corpo.

Per il momento il produttore indipendente Omnigames non comunica una possibile data di rilascio, limitandosi a dire che ci sarà un closed beta test per il quale presto inizierà a raccogliere le iscrizioni.

"Con Age of Heroes VR fondiamo insieme le caratteristiche dei tradizionali giochi di ruolo con i combattimenti in prima persona all'interno della realtà virtuale in modo da ricreare un'esperienza di gioco innovativa", spiega YongMing Wang, senior producer di Omnigames, nel comunicato stampa. "Siamo ansiosi di ascoltare il feedback dei giocatori sulla base della closed beta e di condividere il gioco con tutti nel momento del lancio definitivo".

I combattimenti richiederanno l'uso di tutte le parti del corpo in modo da essere il più naturali possibile ed evitare l'insorgere di fastidi come il motion sickness. "Abbiamo pensato a come rendere il combattimento il più possibile attivo ed emozionante in realtà virtuale e ne è venuto fuori il sistema Actual Body Movements: non si gioca con un controller ma con il proprio corpo", si legge ancora nel comunicato stampa. Il tutto risulta più chiaro guardando il trailer qui di seguito.

Bisognerà accovacciarsi o spostarsi lateralmente per schivare le abilità dei nemici. Chi non disponesse dello spazio necessario all'interno della stanza o dell'hardware richiesto potrà comunque configurare Age of Heroes VR in modo da poter giocare in maniera più tradizionale.

Age of Heroes VR è ambientato in un contesto fantasy e il gameplay ruota intorno a raid che richiedono la collaborazione con altri giocatori per affrontare temibili boss.