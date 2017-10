Age of Empires: Definitive Edition rimandato al 2018

Il lancio di Age of Empires: Definitive Edition si allontana ancora di qualche mese: a meno di una settimana dal debutto ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato che il lancio è posticipato all'inizio del prossimo anno per consegnare ai giocatori un gioco più rifinito.

Questo il comunicato degli sviluppatori:

Quando abbiamo deciso di ri-lanciare l'Age of Empires originale (come "Age of Empires: Definitive Edition"), abbiamo avuto molti dibattiti riguardo l'estensione del restauro da fare. La sfida nel rilanciare un classico è proprio questa: è un classico e deve essere trattato con un'attenta riverenza. Al contempo, in un genere che vive e prospera, le norme evolvono di continuo, la tecnologia avanza e le aspettative dei giocatori cambiano. Questo è vero per gli RTS come per qualunque altro genere. Quindi la sfida è ricreare l'esperienza non come era esattamente ma come ce la ricordiamo. Come possiamo modernizzare un gioco mantenendone il divertimento, la scoperta e la magia di quella prima esperienza?

Per questo motivo, al posto che rilasciare Age of Empires: Definitive Edition il 19 ottobre, inviteremo invece migliaia di altri giocatori della comunità nella beta a porte chiuse fino al momento del lancio per condurre test più in profondità riguardo la campagna per giocatore singolo, il bilanciamento della modalità multigiocatore, l'affinamento della lobby, ecc.

Non abbiamo ancora una data finale di lancio, ma l'obiettivo attuale è per l'inizio del 2018. Nel frattempo, rimarremo in stretto contatto con chiunque stia partecipando alla beta chiusa per raccogliere ulteriori riscontri, avviare sessioni multigiocatore e assicurarci che l'Age of Empires: Definitive Edition che stiamo creando è quella Definitive Edition che volete.

Sebbene un maggiore tempo di sviluppo possa arrivare a consegnare - in via teorica - un prodotto di qualità migliore agli utenti, questi ultimi hanno fatto sentire la propria voce per la scarsa tempestività dell'annuncio, arrivato a ridosso del lancio.

Il momento di revival dei vecchi strategici sembra destinato a continuare, con molti titoli del passato che stanno riaffacciandosi sul mercato per tentare i giocatori nostalgici.