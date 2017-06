Accordo tra Gearbox Publishing e Koch Media per la distribuzione sul mercato europeo di Fortnite

In seguito all’annuncio della data d'uscita di Fortnite, prevista alla fine luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Gearbox Publishing e Koch Media hanno stretto un accordo per la distribuzione del gioco nei territori europei.

Gli utenti che acquisteranno la versione fisica riceveranno il Founder’s Pack comprensivo di un ricco bottino di armi, eroi e molto altro, con quattro giorni di anticipo rispetto al lancio della versione digitale previsto per il 25 luglio.

Fortnite è il secondo titolo che verrà rilasciato grazie alla partnership tra Koch Media e Gearbox Publishing, dopo l’uscita di Bulletstorm: Full Clip Edition. Sviluppato da Epic Games, è un Action Building realizzato con l’ausilio di Unreal Engine 4. Il nuovo building system permetterà di creare fortini stravaganti mentre imperversano frenetici combattimenti. Sarà possibile attirare i mostri in trappola utilizzando frecce velenose, punte metalliche e pistole sentinelle, ma servirà anche una buona dose di pianificazione, dal momento che le orde saranno capaci di insinuarsi ovunque.

Il giocatore dovrà sfruttare le risorse per creare armi artigianali come fucili da cecchino, bastoni con i tubi idraulici e bizzarre lancia pattumiere. Con la progressione degli eroi si sbloccheranno schemi per ampliare l’arsenale a propria disposizione. Grazie alla modalità cooperativa drop-in/drop-out e alla presenza di mappe procedurali, Fortnite promette di attrarre sia gli appassionati delle dinamiche shooter che i fan del base building.

La versione retail di Fortnite verrà commercializzata ad un prezzo di 59.99 euro.