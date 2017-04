A distanza di 28 anni, qualcuno ha creato un level editor per Prince of Persia

Nel 1989 Brøderbund pubblicava il lavoro di un giovane autore che avrebbe fatto la storia dei videogiochi, Jordan Mechner. Prince of Persia, infatti, usciva nella versione Apple II. A distanza di 28 anni, adesso, quel famosissimo titolo si apre ai modder di tutto il mondo grazie all'editor di livelli leapop.

Sviluppato da un programmatore olandese, Norbert De Jonge, questo editor è distribuito con licenza GNU General Public License. Quindi, qualsiasi programmatore può liberamente scaricarlo e modificarlo, o semplicemente verificare come è fatto. leapop permette di creare livelli di gioco per la versione Apple II di Prince of Persia e funziona su Linux e su Windows sia a 32 che a 64 bit. I modder possono rimaneggiare i livelli originali e inserire in qualsiasi parte gli iconici elementi di gioco di Prince of Persia. Ma anche modificare il livello di resistenza del principe e delle guardie e stabilire il tipo di comportamento di queste ultime.

Ovviamente solamente un gioco epocale come Prince of Persia può mantenersi in qualche modo fresco agli occhi dei modder dopo tutto questo tempo. "Meglio tardi che mai", ha infatti commentato lo stesso Mechner su Twitter. Dunque, Prince of Persia potrà avere una "seconda" vita grazie a leapop?