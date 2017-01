505 Games annuncia il Mega Pack di Don't Starve

505 Games e Klei Entertainment hanno annunciato Don’t Starve Mega Pack, nuova offerta che include il titolo originale Don’t Starve, l’add-on multiplayer Don’t Starve Together e tutte le espansioni di gioco in un’unica edizione. Il pacchetto sarà disponibile in versione retail e online, su PlayStation 4 e Xbox One, nel secondo trimestre del 2017. I giocatori che acquisteranno Don’t Starve Mega Pack al prezzo di 29,99 euro risparmieranno circa il 25% rispetto all’acquisto del gioco con le espansioni prese singolarmente. Gli utenti PlayStation 4 avranno inoltre accesso a 2 temi dinamici esclusivi:

Il tema Shipwrecked

"Mollate gli ormeggi e salpate per i mari tropicali; Wilson navigherà in cattive acque. Questo tema animato direttamente dall’espansione Don't Starve: Shipwrecked avrà la colonna sonora originale ed è disegnato con il tratto inconfondibile del gioco".

Il tema Autumn

"Un tema autunnale animato. Anch’esso con colonna sonora originale e disegnato con lo stile grafico del gioco".

“Vedere Don’t Starve crescere ed evolversi, dal debutto in Early Access su Steam a quello che è diventato oggi è stata un’avventura davvero emozionante. E’ fantastico vedere ora il gioco originale e tutte le espansioni racchiuse in uno spettacolare Mega Pack console.” ha commentato Peter Andrews, del team di sviluppo di Don’t Starve.

Don't Starve é un titolo di sopravvivenza senza compromessi dove i giocatori vestiranno i panni di Wilson, uno scienziato gentiluomo intrappolato in un selvaggio mondo da un misterioso demone, che dovrà imparare come sfruttare l’ambiente circostante e interagire con i suoi abitanti per tornare a casa. Il giocatore affronta mondi generati casualmente, traboccanti di nemici e di pericoli ambientali determinati dalle diverse stagioni. Per sopravvivere bisogna esplorare il mondo e svelarne i misteri, raccogliere risorse, fabbricare oggetti e strutture di difesa in base al proprio stile di gioco, senza ricevere alcun aiuto o tutorial.

Gli utenti console potranno godere di caratteristiche esclusive come la modalità cooperativa in split-screen per esplorare con un amico le minacce di Don’t Starve in locale.